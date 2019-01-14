İş adamlarından Emniyet Müdürü Okumuş'a ziyaret

OSMANİYE, () - TÜM Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Osmaniye Şubesi üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Okumuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Murat Özkardeş ve Başkan Yardımcısı Halit Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri Alparslan Karaca, Mehmet Demirci ve Şükrü Özkan'a teşekkür etti. Kentin gelişmesi ve kalkınmasında güvenliğin önemli olduğunu söyleyen Okumuş, Osmaniye'de, huzur ve güven ortamının güvenlik hizmeti sunulan vatandaşların katkılarıyla iyi bir seviyeye getirileceğini ifade etti. Müdür Okumuş, bu çalışmaların daha da ileriye götürülmesi noktasında STK temsilcileri ile işbirliğine hazır olduklarını belirterek, herkesin yasaların verdiği hak ve hukuk sınırları içerisinde işbirliğinin mümkün olabileceğini kaydetti.

TÜMSİAD Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş'de mevcut huzur ve güven ortamını daha da üst seviyelere getirilmesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne destek vermeye hazır olduklarını belirterek, şehrin trafik akışıyla ile ilgili birkaç önerilerinde bulundu. Özkardeş, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuşa çalışmalarında başarılar diledi.



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