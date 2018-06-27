İş adamına plaket

AKSARAY Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Somuncu Baba Külliyesi içerisinde yer alan avluya insanların güneşten etkilenmemesi için ahşaptan kapalı alan yapan hayırsever iş adamı İbrahim Özel’e, teşekkür plaketi verdi.

Aksaray Belediyesi tarafından hazırlanan ve koruma kurulunun onayladığı projeyi üstlenen hayırsever iş adamı İbrahim Özel, Valilik makamında yapılan protokol gereğince kısa süre içerisinde Somuncu Baba Cami avlusundaki gölgelik projesini tamamladı.

Vatandaşlar tarafından beğenilen projenin ardından Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, iş adamı İbrahim Özel’i ziyaret etti. Vali Pekmez ve Başkan Yazgı, iş adamı İbrahim Özel’e yaptığı hayır dolayısıyla tebrik etti. Bu projenin diğer hayırsever işadamlarına örnek olması temennisinde bulundu.

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