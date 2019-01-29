Irmağa devrilen otomobil çıkartıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, ()-BARTIN’a bağlı Okçular köyünde bulunan ırmağa otomobil devrildi. Harekete geçen ekipler otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

Bartın Kayadibi yolundan sabah saatlerinde sürücüler ırmağı içinde otomobil fark ettiler. Durumu jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri 74 AP 593 plakalı otomobilin içinde kimsenin olmadığı tespit etmesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Ekipler otomobilin kime ait olduğunu tespit ettikten sonra olayın nasıl olduğunu da aydınlatacak.

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