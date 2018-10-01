İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde durdurulan otobüste İranlı yolcunun valizinden 720 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İranlı yolcu hakkında işlem yapıldı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları kapsamında Güney Jandarma Karakol Komutanlığı önünde bulunan arama noktasında dün saat 18.00 sıralarında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüs aramasına narkotikle mücadele köpeği 'Çivi' de katıldı. Antalya'ya giden otobüsün bagajında bulunan bir el çantası içinde poşete gizlenmiş 720 gram içime hazır kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili İran uyruklu A.B. gözaltına alındı. A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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