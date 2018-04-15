İranlı sanatçılarından mini konser

ULUSLARARASI Müzik Festivali kapsamında Adıyaman'a gelen İranlı sanatçılar, mini konser verdi.

4'üncü Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kente gelen İranlı Sanatçılar, Sanat Sokağı'nda şarkılar seslendirdi. Şarkılarını seslendiren İranlı sanatçılara zaman zaman vatandaşlar eşlik ederken bir çok kişi ise fotoğraf çektirdi.

Festivalin sanat yönetmeni Özgür Oğuz, "İran Sanat Güneşi, kapanış güneşini gerçekleştirdik. Çok yoğun bir ilgi vardı. Açılış ve kapanış konserlerimiz büyük beğeni aldı" dedi.

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