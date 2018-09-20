İranlı manken artık Antalyalı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans'a bağlı çalışan İranlı manken Yasemin Soltani, defilelerin aranılan ismi oldu.

Güzelliğinin yanı sıra sempatik tavırlarıyla ilgi çeken Soltani, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün defilesi başta olmak üzere farklı organizasyonlarda podyuma çıktı. Hayatını Antalya'da devam ettirme kararı aldığını belirten Soltani, "Artık burada yaşayacağım. Ailem de yakında yanıma gelecek. Burası bir cennet. Çok seviyorum" dedi.

İyi bir manken olmak için çalıştığını anlatan Soltani, "Ajans sahibi Esra Keskinol benimle yakından ilgileniyor. Onun her söylediğini uygulamaya çalışıyorum. Kendimi geliştiriyorum" dedi.

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