İranlı make-up sanatçısı, model oldu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - İRANLI make-up (makyaj) sanatçısı 19 yaşındaki Arezo Sedighi, modelliğe adım attı. Ailesiyle Antalya'ya yerleşen Arezo Sedighi, Esline Ajans ile anlaştı. Ülkesinde make-up eğitimi alarak makyaj üzerine uzmanlaştığını anlatan Sedighi, kariyerine podyumda ve objektif karşısında devam etmek istediğini söyledi. Kişisel bakımına özen gösterdiğini belirten Sedighi, "Makyaj üzerine eğitim aldığım için gündelik bakımımı ve makyajımı kendim yapıyorum. Bir kadının yüz hatlarını ortaya çıkaran makyajıdır. Bu bana avantaj sağlıyor. Fotoğraf çekimlerinde oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Podyum mankenliğinden daha çok foto modelliğe ağırlık vereceğim" diye konuştu.

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