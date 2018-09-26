İranlı Hasani, ajans kadrosunda

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ESLİNE Ajans yabancı manken kadrosu genişliyor. Son olarak İran'dan gelip Antalya'ya yerleşen Melika Hasani, ajans kadrosunda yerini aldı.

Kendisi gibi İran'dan gelerek Antalya'da yaşamaya başlayan mankenlerle birlikte zaman geçiren Hasani, mankenliğin inceliklerini öğreniyor. Ajans koordinatörü Fatmana Barut'un yakından ilgilendiği Hasani, yürüyüş ve podyum eğitimleri alıyor. Podyum mankenliğinin yanı sıra katalog ve reklam çekimlerine katılması planlanan Hasani, fotojenik yüzüyle dikkati çekiyor.

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