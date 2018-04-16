İran'ın Hoy kentinde 'sınır güvenliği' toplantısı yapıldı

TÜRKİYE ile İran arasındaki 8'nci hudut güvenliği toplantısı, İran'ın Hoy kentinde gerçekleştirildi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin HOY kentinde, İran -Türkiye arasındaki hudut güvenliği toplantısı yapıldı.Toplantıya,Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk, Garnizon Komutanı ve 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, 4. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Köylü ve Hudut Özel Harekat Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yaşar Karaoğlu ile İran İslam Cumhuriyetinin Hoy kentindeki askeri yetkililer katıldı.Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve güvenlik ile ilgili konular ele alındı.

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