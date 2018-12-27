İran Araştırmaları Merkezi Editörü Dr. Başar'dan, 'Kaşkay Türkleri' konferansı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-İRAN Araştırmaları Merkezi (İRAM) Editörü Dr. Umut Başar, “Kaşkay Türkleri, kuvvetli aşiret bilinci ve teşkilatlı bir ilhanlık yapısına sahiptir” dedi.

Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi etkinlikleri kapsamında Rektörlük Kültür Merkezi Alt Salon’da, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Editörü Dr. Umut Başar 'Kaşkay Türkleri, Tarih, Dil ve Kültür' konulu konferans verdi. Konferansta Dr. Umut Başar, İran Türkleri arasında Azerbaycan Türklerinden sonra nüfus bakımından ikinci sırada gelen Kaşkay Türklerini tarih, dil ve kültür bağlamında değerlendirdi.

Kaşkay Türklerinin kuvvetli aşiret bilinci ve teşkilatlı bir ilhanlık yapısına sahip olduğuna vurgu yapan Başar, sayısal veriler ve haritalarla Kaşkay Türklerinin geçmişten günümüze nüfus ve coğrafi durumunu ortaya koydu. Ayrıca Kaşkay Türklerinin petrol, doğalgaz, demiryolu bakımından stratejik bir konumda yer aldığını ve bu bakımdan ayrı bir önem taşıdıklarını belirtti.

Kaşkay Türkleri'nin kültürel hayatlarından bahseden Başar, alan araştırmalarında çektiği fotoğraflardan örnekler sundu. Kaşkay Türkleri üzerine hem İran’da hem de Türkiye’de yapılan çalışmaların listesini katılımcılarla paylaşan Başar, bu alanda yapılan çalışmaların azlığına dikkat çekti. Bu kapsamda Kaşkay Türkleri'nin kayda değer telif yayınlarının da olduğunu vurgulayarak araştırmacıların bu alana yönelmesi gerektiğini söyledi.