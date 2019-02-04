Iraklı hasta, Gaziantep'te şifa buldu

GAZİANTEP, () - IRAKLI Amer Aidi Hüssein, tansiyon yüksekliği nedeniyle yapılan kontrollerinde sağ böbrek üstü bezinde 4 santim çaplı kitle nedeniyle yaşadığı rahatsızlıktan Gaziantep'te olduğu ameliyat ile kurtuldu.

Irakta yaşayan hasta Amer Aidi Hüssein tansiyon yüksekliği nedeniyle kontrol için yapılan incelemelerinde sağ böbrek üstü bezinde 4 santim çaplı kitle tespit edilmesi üzerine Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op Dr. Gürhan Gökçe, tarafından laporoskopik sürrenelektomi operasyonuyla kısa sürede sağlına kavuşup operasyondan 2 gün sonra taburcu edildi.

Operasyona imza atan Gürhan Gökçe, laporoskopik yöntemle 160 kilo olan Iraklı hastanın sağ böbreğinin üst kısmında olan ana toplar damarın yan tarafındaki sağ böbrek üstü bezinin başarılı şekilde alındığını belirtti.

Yapılan operasyonla sağlığına kavuşan Amer Aidi Hüssein ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Tansiyon yüksekliği şikayeti için kontrol amaçlı geldiğim Hatem hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda sağ böbrek üstü bezimde kitle olduğu öğrendim ve ameliyata karar verdim. 160 kilo olmam dolayısıyla gittiğim çoğu doktor ameliyatımı yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine tekrar Gaziantep'e geldim ve Op. Dr. Gürhan Gökçe'ye operasyonumu yaptırmaya karar verdim. Ameliyatım başarılı geçti ve kısa sürede ayağa kalktım. Beni sağlıma kısa sürede kavuşturan doktorlar ile hastane çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

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