İpek Yolu Forumu'ndan anlamlı anıt

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu'nun ilk oturumunun ardından anıt açılışı gerçekleşti, aile fotoğrafı çekildi. Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı Dr. Young Hoon Kwaak, "Bu tür abidelerle geçmişi hatırlatıyoruz" dedi.

32 ülkeden 67 kentten 42 belediye başkanının katılımıyla başlayan 13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu'nun ilk oturumu sona erdi. Turizm, Küreselleşme ve 6E (Ekonomi, Eğitim, Çevre, Etik, Mühendislik, Eğlence) konularında görüşmeler yapıldı. Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar'ın yaptığı oturumda, Budva Belediye Başkanı Dragon Krapoviç, Başkan Vekili, CPPCC Guangzhou Huang Jionglie, Güney Pasifik Queensland Üniversitesi'nden Prof. Thomas Bauer ve Kumming Belediye Başkan Vekili HuBaoguo oturum başlıkları ile ilgili konuşma yaptı.

'İYİLİK DİLİYORUM'

İlk oturumun ardından bütün katılımcılar Antalya Kültür Merkezi (AKM) açık alanında kurulan forum anıtının açılışına katıldı. Modern iki hörgücü olan bir deveyi simgeleyen anıt açılışında konuşan Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı Dr. Young Hoon Kwaak eskiden kervanların uzun yolculuklarında güzel yapılar inşa ettiklerine dikkat çekti. Kwaak şunları söyledi:

“Bugün bu hatırlanabilir olayları devam ettirmek için bu tür abideler yapmanın uygun fikir olacağını düşündük. Öyle zannediyorum ki bu mermer heykel bizim bütün güzel duygu ve dileklerimizi temsil edecektir. Hepinize iyilikler diliyorum."

Anıt açılışının ardından tüm katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çekildi.

ANIT NEYİ SİMGELİYOR

İpek Yolu sadece tüccarların değil aynı zamanda çift yönlü olarak bilgelerin orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu oldu. Anıtta çift hörgüç, Asya ve Avrupa'nın kucaklaşmasını ticaretin çift yönlülüğünü ve dalgalı formuyla bu faaliyetin sadece karadan değil, deniz yoluyla da yapıldığını vurgulamaktadır. Orta kısımdaki boşluk ise Doğu-Batı etkileşiminin bir diğerine üstünlüğünden ziyade birbirini zenginleştirerek geliştirmesini simgelemektedir.

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