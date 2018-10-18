İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu başlıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu 20 Ekim'de başlıyor. 4 gün sürecek forumda turizm ana başlığı altında 3 oturum gerçekleştirilecek. Forumun açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

Tarihi İpek Yolu'nun deniz yolu ile Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan en kritik limanlarından biri olan Antalya, İpek Yolu Belediye Başkanları Forumunun 13'üncüsüne ev sahipliği yapacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 30 ülkeden ve 67 şehirden 42 belediye başkanının katıldığı forumda 4 gün boyunca önemli konular görüşüleceğini söyledi.

Daha önce Taşkent, Lanzhau, Almatı, Pyongtaek, Şiraz, Grozni, Gaziantep, Yeosu, Urumçi, Bursa, Kazvin ve Kabil'de düzenlenen forum, İpekyolu şehirleri arasındaki iş birliğinin eski düzeye gelmesi başta olmak üzere şehirler arasındaki ticareti, kültürel ve sosyal etkinlikleri arttırmayı ve dünya barışına katkı sağlamayı hedefliyor.

AÇILIŞA BAKAN ERSOY DA KATILIYOR

Türkiye'de İpek Yolu üzerinde bulunan şehirlerin belediye başkanlarının katılacağı foruma, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak. 20-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek forumda 3 oturum düzenlenecek. Birinci Oturumda Turizm, Küreselleşme ve İngilizce 6E olarak tabir edilen 'ekonomi, eğitim, çevre, etik, mühendislik ve eğlence' konuları ele alınacak. İkinci oturumda 'belediye hizmet ve yönetişimi ve 6E', üçüncü oturumda ise 'şehir İçi diplomasi ve 6E' konuları görüşülecek.

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