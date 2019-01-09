İpek halı sergisi kapılarını açtı

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak’ projesi kapsamında, Bursa Meslek Kursları (BUSMEK) kursiyerlerinin dokuduğu ipek halılar, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Burada İpeğin koza halinden halı aşamasına kadar geçirdiği evreleri görme imkanı bulan vatandaşlar, sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Meslek Kursları’nda (BUSMEK) eğitim gören kursiyerlerin dokuduğu ipek halılar ve Fahrettin Beceren’in siyah beyaz fotoğraf karelerinden oluşan ‘Bir Sevdadır İpek Halı ve Fotoğraf Sergisi’ Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılan açılışla görücüye çıktı. Açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, halının Türk kültüründe önemli bir yri olduğunu ifade edip, “Asırlar boyunca kültürümüzün bir simgesi haline gelmiş olan ipekçiliğin ortadan kaybolma tehlikesiyle yüz yüze kalması karşısında Bursa Büyükşehir Belediyesi “Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak” projesini başlattı. Bu kapsamda BUSMEK, ipek üretiminin her safhasında yer alarak ipekçiliğin yaşatılmasına ve gelecek kuşakların ipekçilik kültürünü tanımaları ve sevmelerine katkı sağlamaktadır” dedi. Sönmez, “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızı yaşatmak vizyonuyla BUSMEK, Bursa ipeğinin kozadan nihai ürüne dek üretilmesinde çalışmalarını sürdürüyor. Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık ve İnegöl ilçelerinde kurulan halıhanelerde BUSMEK kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru halılar ilmek imek işleniyor” dedi.

Sergide BUSMEK Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nin hazırladığı atölye çalışmalarıyla vatandaşlar ipeğin oluşumuyla ilgili tüm aşamaları canlı izleme olanağına sahip oldu. Çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği serginin açılış töreninde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker, Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman, Engelliler Şube Müdürü Pelin Feymi, BUSMEK yöneticileri, BUSMEK kursiyerleri ve davetliler katıldı. Sergi, 12 Ocak Cumartesi tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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