İpe dolanan serçeyi kurtarıp, doğaya saldı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Kadir Taşdemir, ahırının duvarında ipe dolanan serçeyi kurtarıp, doğaya saldı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Belpınar Mahallesi'nde, hayvancılık yapan Kadir Taşdemir, ahırının duvarında kırık olan brikette yuva yapan ve ipe dolandığı için yuvada çıkamayan serçeyi fark etti. Taşdemir, yaklaşık 5 metre yüksekliğe demir merdivenle çıkıp, kuşu kurtardı. Taşdemir, su ve yem verdiği serçeyi yeniden doğaya saldı. Taşdemir, "Ahıra girdiğimde çırpındığını gördüğüm serçeyi kendi imkanlarımla kurtardım. Serçe ipten kurtulmak için çırpınırken bitkin düşmüştü. Su içirip, yemledikten sonra kendine gelen serçe özgürlüğe kanat çırptı" dedi.

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