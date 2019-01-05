İnternet dolandırıcısı yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da internet üzerinden alışveriş yapıp parasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen O.A., polis ekiplerince yakalandı. O.A., yurt genelinde yaklaşık 25 bin lira dolandırdığı kaydedildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran B.T., internet üzerinden satışa çıkardığı 16 bin 500 liralık oyuncakları satın alan O.A.'nın parayı ödemediğini, kendisini dolandırdığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, O.A.'yı düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan O.A'nın Denizli ve Kütahya'da da benzer yolla 25 bin lira dolandırdığı tespit edildi. O.A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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