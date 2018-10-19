InterFresh 2018 Alım Heyeti, ATSO'yu ziyaret etti

ANTALYA, () - ANTALYA Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki InterFresh 2018 Yaş Sebze Meyve Depolama Ambalaj ve Lojistik Fuarı kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından düzenlenen 'Alım Heyeti' organizasyonu katılımcıları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.

BAKA Antalya Koordinatörü Alaattin Özyürek ve Irak, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den 37 şirket ve kurum temsilcisinden oluşan heyeti, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Cihangir Deniz ağırladı. Antalya ekonomisi ve oda çalışmaları hakkında bilgi veren Deniz, Antalya ve ATSO ile ilgili yapılan sunumların ardından konuklardan gelen soruları yanıtladı.

Deniz, ziyaret sonunda, günün anısına konuklara Zeytinpark hediye seti ve Antalya Tanıtım CD'si hediye etti.

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