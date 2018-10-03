İnsanlık tarihine ‘zamanda yolculuk’

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan, Neolitik, Kalkolitik ve Osmanlı dönemine ait canlandırma köylerle ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk imkanı sunan Aktopraklık Höyük Arkeopark ile Doğa Tarihi ve Açıkhava Müzesi, çok yakında ziyarete açılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında kente kazandırılan ve 8500 yıllık geçmişin izlerini taşıyan Akçalar’daki Aktopraklık Höyük Arkeopark alanını gezdi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın da katıldığı gezide, İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Öğretim Üyesi ve Aktopraklık Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, çalışmaların son durumu hakkında Başkan Aktaş’a brifing verdi.

Kazı çalışmalarının 2004 yılında başladığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin ise 2009 yılından itibaren sürece dahil olduğu Arkeopark’la ilgili değerlendirmeler bulunan Başkan Aktaş, buranın sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın en önemli arkeolojik alanlarından bir tanesi olduğunu vurguladı. Çalışmalar kapsamında bölgeye büyük bir emek harcandığını ifade eden Başkan Aktaş, “8500 yıl öncesi yaşam alanları ile beraber buranın 7/24 yaşayan bir yer haline dönüşmesi için sosyal tesisleri ve kazı alanları ile birlikte mükemmel bir alan oluşturuldu. Ben göreve yeni başladığımda hocalarımızla, çalışmaların hızlandırılması konusunda bir görüşme yapmıştık. Nasip olursa artık toparlama aşamasındayız. Bursa'da 8500 yıl önceki dönemi canlandırdığımız gibi bir yandan kazı çalışmalarımız devam edecek. İnanıyorum ki yaşlısıyla genciyle kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla herkes buradan istifade edecek. Yakında otoyol çalışması da tamamlanacak. Buranın batısında Gölyazı gibi çok özellikli bir yerin bulunması, içinde bulunan sosyal tesisler ile deyim yerindeyse tam bir yaşam alanı olacak. Aktopralık Höyük Arkeopark ve Doğa Tarih ve Açıkhava Müzesi’nin Bursa’mıza ve ülkemize önemli bir değer katacağına inanıyorum. En kısa zamanda tam olarak açılışını yaparak, buranın içeriği ve konseptini, Türkiye ve Dünya ile buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Aktopraklık Höyük ve Arkeopark’a girişlerin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul ve ekibine verdiklerini emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

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