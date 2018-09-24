İnsanlar yüzde 47 oranla gülümsemeye bakıyor

ADANA,()- BAŞKENT Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Bulem Yüzügüllü Tütüncüler, insanların ilk olarak tanıştığı kişilerde yüzde 47 oranında gülümsemeye baktığını söyledi.

TDB Akademi ile Adana Diş Hekimleri Odası 'Her Yönüyle Laminate Veneer' semineri düzenledi. Seminere konuşmacı olarak katılan Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Bulem Yüzügüllü Tütüncüler, diş sağlığı ve bakımı hakkında önemli bilgiler verdi. Tütüncüler, insanların yeni tanıştıklarında ilk olarak yüzde 47 gülümsemelere, yüzde 31’inin gözlere, yüzde 11’inin kokulara, yüzde yüzde 7 kıyafetlere ve yüzde 4 saçlara dikkat ettiğini belirtti. Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler ise, günümüzde güzel gülüşler ve güzel tasarımların oldukça popüler bir konu olduğunu söyledi.



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