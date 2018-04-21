'İnsanlar umudunu turizme bağlamış'

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Ekonomisi turizme dayalı olan Manavgat'ta insanlar umudunu turizme bağlamış" dedi.

Manavgat'ta Turizm Haftası dolayısıyla Manavgat Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Mustafa Yiğit, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden, Müftü Mustafa Atilla, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Geyikoğlu ve diğer yetkililerle öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Mustafa Yiğit, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak, yerel kültürün daha iyi tanıtılmasının turizme katkı sağlayacağını söyledi. Turizm denince Manavgat ve Side'nin birbirinden ayrı tutulamayacağını ve birlikte bir marka kent haline gelindiğini vurgulayan Kaymakam Yiğit, 2018 yılında turizme iyi başlanıldığını, geçen yıla oranla yüzde 30- 40 dolayında bir artışın görüldüğünü de kaydetti.

'İNSANLARIN UMUDU TURİZMDE'

Manavgat'ın ülkeye gelen turistin yüzde 10'unu ağırladığını vurgulayan Kaymakam Yiğit, "Turizme çok yatırımlar yapmış, çok büyük beklentisi var insanımızın. 5 milyon insandan bahsediliyor ki bu çok ciddi bir rakam. Ekonomisi turizme dayalı olan Manavgat'ta insanlar umudunu turizme bağlamış, gençler turizmle ilgili bölümlerde okuyarak geleceklerini buna bağlamış. İnsanlara hizmet etmek çok kolay bir şey değildir. İnsanlara her istediğini sağlamak, onlara itiraz etmemek, onlara bir misafir gibi davranmak çok kolay bir şey değil. Misafirperverliğimizi bütün dünya biliyor" dedi.

Programda Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü mezunları 'Aşçılık Yemini' ederken, ulusal ve uluslararası yemek yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program Turizm Haftası ile ilgili resim ve fotoğraf sergileriyle Osmanlı kıyafetleri sergisinin açılmasıyla son buldu.

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