İnsan temelli bir imece: Adalya Vakfı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı'nın 23'üncü kuruluş yılı kokteylinde, vakfın sadece insanlık temelli bir imece olduğunu belirterek, “Adalya Vakfı'nın çabasına verilecek katkı, burada ortaya çıkacak enerji büyüyerek Türkiye'ye ve dünyaya yayılacaktır" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, 23'üncü kuruluş yıldönümünde 'Adalya Vakfı Hayatın Her yerinde' sloganıyla tanıtım kokteyli düzenlendi. Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de, Adalya Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen kokteyle, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Antalya Seyyar Sebzeciler Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Bülent Kaplan, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Figen Sayın, Antalya Genç İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya İş Adamları Derneği Başkanı Ersen Göksan, sanatçılar Lara, İnci Mercan ve Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, aileleri katıldı.

Köleoğlu'nun vakıf çalışmalarını anlatan konuşmasıyla başlayan kokteyl, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Karavural'ın konuşmasıyla devam etti.

SOMUT KAMU YARARI VURGUSU

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada “Bir kentin kalitesini Dubai'deki gibi sosyetik binalar temsil etmez. Bir şehrin kalitesini en fakirlerin nasıl yaşadığı ifade eder" dedi. Başkan Uysal, Adalya Vakfı'nın, bu doğrultuda, kentin bütün dinamiklerinin, bütün iyi insanlarının organize edildiği, güzel duyguların somut kamu yararına dönüştüğü bir enstrüman olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, kokteyle katılanlara “Sadece insanlık temelli bu imecemize karınca kararınca her birinizin katkı vermesini ama sonrasında muhakkak bütün faaliyetleri takip etmesini rica ve temenni ediyorum" çağrısı yaptı. Adalya Vakfı'nın bu çabasına verilecek katkının, burada ortaya çıkacak enerjinin büyüyerek Türkiye'ye ve dünyaya yayılacağını belirten Başkan Uysal, “Bu tohumlar gelecekte muhakkak sübuta erecek ve sonuç doğuracaktır" dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından vakfın yönetim kurulu üyelerini ve Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan'ı sahneye davet ederek çalışmaları dolayısıyla kutladı.

Kokteylde ayrıca Adalya Vakfı'nın bağışçılarıyla birlikte vakfın kurucusu Muratpaşa Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Manavoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi. Teşekkür plaketini Manavoğlu adına oğlu Özdemir Manavoğlu aldı. Kokteyl Engelsiz Kafe ritim grubunun mini konseriyle sona erdi.

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