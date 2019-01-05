'İnsan Nedir' resimleri Galeri A'da

RESSAM Sevinç Hüseynova Kahveci'nin 'İnsan Nedir' adlı resim sergisi Alsancak Galeri A'da açıldı. Sergi açılış kokteyli çok sayıda sanatseveri ve sanatçıyı bir araya getirdi. Sanatçının çeşitli boyutlardaki 30 eseri açılışa katılan sanatseverlerden tam not aldı. Sergisi ile ilgili bilgi veren Kahveci, resimlerinde genel olarak kadın, kadın ruhunun incelikleri, kırılganlıkları ve her zorluğa rağmen urzularının ümitlerinin yeşerdiğini, karanlıkta ışığı bulabilme hislerine sahip olduğunu göstermek istediğini söyledi. Kahveci, "Resimlerimde kullandığım simgelerle, hayatta karşılaşılan duygusal zorluklar, var olma, doğum, sadakat, zaman, belki de bu şekilde 'insan nedir' sorusuna yanıt olarak yaşamın içinde bizi insan yapan duyguların bütünlüğü olduğunu kanaatine vardım" dedi.

Sevinç Hüseynova Kahveci'nin eserleri 17 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Sevinç Hüseynova

02)Vüsale Gürler

03)Safiye Aksu

04)Nurhan Aydemir

05)Arzu Özkural

06)Orkide Salar

7)Eserlerden