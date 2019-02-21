İnşaattan teleskop demiri çalan hırsızlar araçları çamura batınca yakalandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLRELİ’ nin Lüleburgaz ilçesinde bir inşaattan 115 teleskop demiri çalan ve araçlarının çamura saplanması sonucu jandarma tarafından yakalanan U.D. ve E.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Celaliye köyünde S.D., jandarmayı arayarak inşaatından 115 adet teleskop demirinin çalındığını bildirdi. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada teleskop demirlerini çalan U.D. ve E.D.'yi araçlarının çamura saplanması üzerine yakalayarak, gözaltına aldı. U.D. ve E.D., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.