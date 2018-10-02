İnşaattan düşen işçi öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,() - ANTALYA'da, bir inşaatta temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Vural (56), binanın 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde işe gelen Mehmet Vural, 3 bloktan oluşan inşaatın C Bloğunda temizlik yapmaya başladı. Vural, 4'üncü katta çalıştığı sırada dengesini kaybederek molozların üzerine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Vural'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Mehmet Vural'ın cesedi incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.

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