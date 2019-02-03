İnşaattan banyo bataryalarını çaldılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),()-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir inşaatın içerisinde bulunan dairelerden banyo bataryaları çalındı.

Olay, Körfez Hacıosman Mahallesi Başçavuş Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Gece saatlerinde inşaata giren hırsızlar binanın 10 dairesinde bulunan tanesi 350 TL değerindeki banyo bataryalarını çaldıı. Olayı fark ettikten sonra polise bildirdiklerini söyleyen inşaat sahibi Mehmet Gümüş, "Polis burada olay yeri incelemesi yaptı. Parmak izlerini aldı. Bu bölgede inşaatı olan başka bir müteahhit arkadaşın başına da aynı olay gelmiş. Polis hırsızları bulmak için çalışıyor." dedi.