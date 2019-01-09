İnşaattaki mutfak ve depo yandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir inşaat firması personelinin kullandığı inşaatta bulunan mutfakta çıkan yangın depoya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, depoda bulunan malzemeler hasar gördü.

Bugün öğle saatlerinde, Gölcük Değirmendere'de bulunan bir inşaatta bulunan mutfakta yangın çıktı. Bir inşaat firmasında çalışan personelin kullandığı mutfakta başlayan yangın yanında bulunan depoya sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, depoda bulunan inşaat malzemeleri hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.