Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman),()- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde çalıştığı inşaatın iskelesinde dengesini kaybedip düşen işçi Nedim Kalkan yaralandı.
Olay, Karşıyaka Mahallesi meydana geldi. İnşaatta sıva yapan Nedim Kalkan, dengesini kaybedince iskeleden yere düştü. Yaralanan işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gönderilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acli serviste tedaviye alınan KAlkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İnşaatta iskeleden düşen işçi yaralandı
Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman),()- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde çalıştığı inşaatın iskelesinde dengesini kaybedip düşen işçi Nedim Kalkan yaralandı. Olay, Karşıyaka Mahallesi meydana geldi. İnşaatta sıva yapan Nedim Kalkan, dengesini...
Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman),()- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde çalıştığı inşaatın iskelesinde dengesini kaybedip düşen işçi Nedim Kalkan yaralandı.
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