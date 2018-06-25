İnşaatın çatısında intihara kalkıştı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ailevi problemleri olduğu belirtilen C.K.(20) inşaat halindeki bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Manavgat'ta yakınlarına intihar edeceğini söyleyen C.K., Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde inşaat halindeki apartmanın çatısına çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından güçlükle intihardan vazgeçirilen C.K., apartmandan indirildi.

C.K. sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLI