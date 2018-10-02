İnşaatın birinci katından atlamak isteyen genç kurtarıldı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, inşaatın birinci katından aşağı atlamak isteyen 27 yaşındaki Hüseyin T. yapılan görüşmeler sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay öğle saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Mahallesi Bildik Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın birinci katına çıkan kişi intihar edeceğini söyleyince çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İnşaatın önündeki çukurun su dolu olduğunun görülmesi üzerine itfaiye ekipleri suyu çekti. Yapılan görüşmeler sonucu ikna edilen Hüseyin T. aşağı indirildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç 112 Acil ekibinin sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.