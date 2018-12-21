İnşaata çıkarak intihar girişiminde bulundu

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kaymakamlıkta derdinin dinlenmediğini ileri süren kadın 2 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 55 yaşındaki Medine K. ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay bugün öğle saatlerinde, Akyazı Kaymakamlığı'nın karşısındaki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, Akyazı Kaymakamlığı'na gelen Medine K. derdini dinlemediklerini iddia ederek kaymakamlık binası karşısındaki 2 katlı inşaata çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Polis, Medine K. ile görüşerek ikna etti. İnşaattan indirilen Medine K. sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.