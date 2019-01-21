İnşaat sektöründe otopark yönetmeliği endişesi

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Levent Bendeş, Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giriş tarihi iki kez ertelenip bir kez öne çekilen yeni otopark yönetmeliğinin, zaten durgun olan inşaat sektörünü tamamen dar boğaza sürükleyeceğini öne sürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu, iki ertelemenin ardından 30 Haziran 2019'da uygulamaya geçirilecek. Son 3 ayda inşaat sektörünün büyük sıkıntı içinde olduğunu ve yapı denetim firmalarının ruhsat aldığı işlerin yüzde 3'üne başlayabildiğini belirten İZTO 71'nci Mühendislik Grubu'ndan meclis üyesi Levent Bendeş, yeni yönetmelikle birlikte sektörü çok kötü günler beklediğini savundu.

Otopark yönetmeliğinin ilk yürürlüğe giriş tarihinin 1 Haziran 2018 olduğunu hatırlatan Levent Bendeş, "Bizim girişimlerimiz sonucu 1 Ocak 2019'a ertelendi. Yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı 3.5 ay öne çekti. Eylülde yürürlüğe girdi. Tepkiler ve sıkıntılar üzerine aralık sonunda ise yeni bir yönetmelik ertelemesi çıktı. Son duruma göre 2019 Haziran sonuna ertelendi. Artık takip etmekte zorluk çekiyoruz. Bu yönetmelik aynen çıkarsa zaten durgun olan sektörümüz son nefesini verir. Çok açık söylüyorum, inşaat sektörü tamamen göçer" dedi. Yeni yönetmelikle ilgili yerel yönetimlerde de bir karmaşanın yaşandığını söyleyen Bendeş, hem eski hem de yeni yönetmeliğin uygulanabilir durumda olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yönetmelikle ilgili kafalar karışık. Bazı belediyeler yeni yönetmeliği uygulamaya başladı. Ama hem eski hem yeni yönetmelik uygulanabilir. Bu durum da ayrı bir karmaşaya sebep oluyor. Zaten yeni proje yapılmıyor. Buca'da bir yapı denetim firması 53 ruhsat almış, ancak bir tanesinin bile inşaatına başlayamadı. Son 3 ayda inşaata başlanan proje sayısı ancak yüzde 3 seviyesinde."

YAPILAŞMADA SORUN VAR

Dolardaki artış ve hükümetin faizleri yükseltme kararının ardından sektörün olumsuz etkilendiğini anlatan Levent Bendeş, "Vatandaşın alım gücü düştü. Banka faizleri artarken faizle çalışan müteahhitler de vardı. Bankadan kredi çekiyor bu krediyle inşaatı yürütüyor satış yaptığı için kredi faizlerini ödeyebiliyordu. Ancak onlar da sıkıştı. Bazı müteahhitler batacak. Sıkıntı çok büyük. Otopark yönetmeliğinin ertelenmesi kimsenin umrunda değil" dedi. Süreci takip edeceklerini dile getiren Bendeş yönetmeliğin felsefe olarak doğru olsa da yapılaşma aşamasında sorunlar getireceğini belirterek, "Talatpaşa Bulvarı'nda bir inşaat yapacaksınız. Zemin kat olduğu gibi otoparka gidiyor. Kazıp aşağı inmelisiniz. Ama zemin iyi olmadığı için kazıp aşağı inmenin maliyeti çok yüksek. Zaten zemin katlar para ediyor. Dükkanı olduğu gibi otoparka feda etmeye hiçbir müteahhit yanaşmaz. 30 yıllık binaları depreme dayanıklı hale getirmek istiyorsunuz. Ama yapamayacaksınız çünkü yıkıma izin vermezler. Ada bazında yeni yapılaşmalarda yada plan tadilatlarında bu yönetmeliği uygulamak mümkün olabilir, kimse itiraz etmez. Ama mevcut yapıların yıkılarak yeniden yapılmasında büyük sorunlar var" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI