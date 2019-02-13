İnşaat sektörü fuarda buluştu

ADANA'da bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen İnşaat 2019 Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı törenle açıldı. İnşaat sektörü temsilcilerini buluşturan fuarda, firmalar yapı, ürün ve malzemelerini sergiledi.17 Şubat'a kadar açık kalacak fuar, Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, oda ve borsa başkanları, iş dünyası ve inşaat sektörü temsilcilerinin katılımıyla açıldı. Tüyap Anadolu Fuarları A. Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Adana İnşaat Fuarı'nın Adana’da düzenleniyor olması önemli. Bu anlamda fuar sektörün büyük buluşması haline geliyor. İzolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine her şey fuar kapsamında ele alındı"dedi.Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşmalarının ardından protokol üyeleri, fuarın açılışını gerçekleştirip stantları gezdi.

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