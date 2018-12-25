İnşaat Mühendisliği Kulübü'nden teşekkür ziyareti

AFYONKARAHİSAR, () - AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü üyeleri Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.

AKÜ İnşaat Mühendisliği Kulübü Akademik Danışmanı öğretim görevlisi Süleyman Gücek, kulüp yönetiminden Özlem Ekinci ve Murat Atalay'dan oluşan heyet Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a ziyarette bulundu. Süleyman Gücek, görev süresi boyunca Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, kendisine teşekkür etti. 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü dolayısıyla bir program organize ettiklerini kaydeden Gücek, Başkan Burhanettin Çoban'a akademisyenler ve öğrencilerin selamını iletti.

Ziyaret sonunda konuklar Başkan Burhanettin Çoban'a kaligrafi yazı ile adının bulunduğu kanvas tablo hediye etti. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI