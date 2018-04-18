İnşaat mühendisi ve mimarlar anma etkinliğinde buluştu

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği ile Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından Mimar Sinan'ın ölümünün 430'uncu yıldönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.

Mimarsinan'ın doğduğu Ağırnas'ta düzenlenen anma etkinliğine İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Yener Torunoğlu, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Güntülü Gündoğ, İnşat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği üyeleri, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi üyeleri ve aileleri katıldı. Etkinlik Ağırnas’ta Hacet Pınarı piknik alanına fidan dikilmesi ile başladı. Çocukların da yoğun ilgi gösterdiği fidan dikiminin ardından üyeler ve aileleri, Deresuyu Çayı’nın oluşturduğu vadi boyunca yürüyüş yaparak Mimar Sinan’ın memleketinde gezdiler. Yürüyüşün sonunda Neslihan Parkı’nda piknik yaparak yorgunluklarını atan inşaat mühendisleri ve mimarlar, Mimar Sinan’ın doğduğu evi ve mahalleyi gezerek etkinliklerini sonlandırdılar. İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Yener Torunoğlu düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, "Mimar Sinan’ı anma etkinliklerini düzenleyen komisyonda inşaat mühendisleri olarak bu yıl ilk kez yer aldık. Bugün üyelerimizi mimarlar ile buluşturup Sinan'ın doğduğu topraklara ağaç diktik, yürüdüğü yollarda yürüdük. Mimar Sinan’ın mimarlık yönünün önemi kadar mühendislik yönünün de ne kadar kuvvetli olduğunun önemini vurgulamak ve bu yönünü gösterebilmek adına bundan sonraki ilk hedefimiz gerek yerel gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yapacağımız organizasyonlar ile teknik detayları da paylaşarak mühendislik yönünü gözler önüne sermek olacaktır. Geç kaldığımız bu çalışma için önümüzdeki yıl için şimdiden çalışmalara başlayacağız. Bu konuda gelişmeleri üyelerimiz ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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