İnşaat firması sahibi intihar etti

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli), () – KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, inşaat firması sahibi Mustafa Budak başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.



Olay öğleden sonra, Çayırova İnönü Mahallesi Pir Sultan Caddesi üzerinde bulunan inşaat firmasında meydana geldi. Mustafa Budak başına dayadığı tabancayı ateş ederek intihar etti. Komşularının silah sesini duymaları üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri Budak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polislerin olay yerinde yaptıkları incelemede Mustafa Budak’ın bıraktığı 4 sayfalık mektupta borçlarını yazarak not bıraktığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.