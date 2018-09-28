İnovasyonun nabzı Sanko Üniversitesi'nde atacak

GAZİANTEP, () - 'SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmaları'nın dördüncüsü 'Biyolojik ve Biyomedikal Bilimlerde İnovasyon' temasıyla 11- 13 Ekim 2018 tarihleri arasında SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kongreye, yurt içi ve yurt dışından inovatif çalışmalar yapan çok sayıda araştırmacı katılacak.

ABD Drexel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Banu Onaral, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Utkan Demirci, Virginia Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mazhar Adlı, California Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Remzi Dökmeci, Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan Dr. Semir Beyaz, Teksas Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nuray Yozbatıran, İran Kermanshah Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yalda Shokoohinia, Bulgaristan Bilimler Akademisi'nden Doç. Dr. Milen I. Georgiev, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Alexandros Georgakilas, Almanya Saarland Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cenk Aktaş gibi bilim insanları kongrenin uluslararası davetli konuşmacıları olarak kongreye katkı sağlayacaklar.

Kongrenin ulusal davetli konuşmacıları arasında bulunan Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Prof. Dr. Nesrin Özören ve Dr. Atakan Peker, Marmara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erkan Kaplanoğlu, Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Yalçın, Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nezih Hekim, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Athanasia Pavlopoulou, ReDis İnovasyonun Kurucusu Selin Arslanhan Memiş, yürüttükleri çalışmaları sunacaklar. Mobil sağlık ve derin öğrenme, nanoteknoloji, nutrigenetik, kronik hastalıklar, ilaç ve biyoteknoloji ve transformatif teknoloji ve inovasyon olmak üzere 6 başlık altında gerçekleştirilecek olan kümelenme çalıştayları ile bu alanlarda çalışmalar yapan bilim insanları, araştırma şirketleri, fonlayıcı kurum temsilcileri ve yatırımcı temsilcilerinin bir araya getirilmesine çalışılacak.

Mobil sağlık ve derin öğrenme, kronik hastalıklar, dönüşümsel teknoloji ve inovasyon, nanotıp, nutrigenetik ve doğal ürünler, akıllı ilaç tasarımı ve biyoteknoloji gibi güncel konuların tartışılacağı kongrede, katılımcıların sözlü ve poster sunumlarını içeren özel oturumlar da gerçekleştirilecek. Sözlü ve poster sunumlarının sonunda kongre bilimsel sekretaryası tarafından belirlenen en iyi sözlü ve poster sunumları ödüllendirilecek.

FOTOĞRAFLI