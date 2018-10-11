İngiltere’de burslu yüksek lisans olanağı

Aleyna BAYRAM/TRABZON, () -İNGİLTERE hükümeti tarafından dünya çapında geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan Chevening Bursu için son başvuru tarihinin 6 Kasım olduğu belirtildi.

İngiltere Büyükelçiliği İletişim ve Projelerden Sorumlu Müsteşarı Najma Bouakaze-Khan, beraberindeki elçilik görevlileri Hande Coşkunlar Çelikel ve Sanem Çiçekoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Chevening Bursu kapsamında İngiltere’de yüksek lisans fırsatları hakkında bilgi sundu.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Bouakaze-Khan, 1983 yılından bu yana uygulanmakta olan Chevening Bursu ile ilgili bilgi verirken şunları söyledi:

“Program 160’dan fazla ülke ve bölgede devam ediyor. Dünya çapıhda bugüne kadar 50 binin üzerinde mezun verdi. Chevening Bursları, İngiltere’nin dünya çapında geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçladığı bir uluslararası burs programıdır. Dünyadaki İngiltere büyükelçilikleri ve yüksek komisyonları tarafından seçilen uygun adaylar, eğitim ücretleri, yaşam masrafları, vize ücretleri ve gidiş-dönüş uçak biletleri gibi masrafları karşılanarak, özel bir mesleki ağa, atölyelere, seminerlere, stajlara ve gönüllülük fırsatlarına erişim sağlama imkânına kavuşmaktadır. Chevening mezunları günümüzde politika, iş dünyası, medya, sivil toplum, hukuk gibi birçok alanda liderlik pozisyonuna sahip kişilerdir.”

BAŞVURULAR 6 KASIM’DA SONA ERİYOR

Bouakaze-Khan, Chevening Bursu için aranan özelliklerin azim, liderlik ve güçlü bir akademik geçmiş olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

“2019 – 2020 akademik yılı için başvurulan 6 Kasım 2018 14.00’te sona erecek. Aranan özelliklerden bazıları şöyle; TC vatandaşı olmak. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek en az 2 yıl kalmak. İngiltere’de bir master programına kabul edilebilmek için gereken lisans derecesine sahip olmak. Başvuru sırasında 2 yıl iş tecrübesi şartını tamamlamış olmak. İngiltere üniversitelerinde burs yönetimi tarafından kabul gören en az 3 programa başvurmak ve 11 Temmuz 2019 tarihine kadar şartsız kabul koşulunu yerine getirmek. İngilizce dil yeterliliği şartını en geç 11 Temmuz 2019 tarihine kadar yerine getirmek. Bunun için geçerli notlar IELTS Akademik 6.5, PearsonPTE Akademik 58, TOEFL IBT 79, C1 Advanced-1 76, Trinity ISE – II (B2)’dir. Bir yıl sürecek yüksek lisans programına katılmak için sadece www.chevening.org/turkey adresi üzerinden başvurular kabul edilmektedir.”

HACISALİHOĞLU: GÜZEL BİR FIRSAT

TTSO başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, İngiltere’de tüm masrafları karşılanarak bir yıllık yüksek lisans fırsatının çok cazip olduğunu ifade ederek, “Trabzon 70 bin üniversite öğrencisine sahip bir kent. Özellikle teknoloji üretim merkezi haline getirmek istediğimiz Trabzon’da öğrencilerimizin bu fırsatlardan yararlanması, orada öğrendikleri bilgileri gelip burada uygulamaları en büyük dileğimiz” dedi.

Hacısalihoğlu, elçilik görevlilerine Trabzon’daki yatırım imkânları ve TTSO’nun yürüttüğü projelerle ilgili bilgiler verirken de, “Yüksek teknolojik ürünlerin tasarımı ve üretimi üzerine yaptığı çalışmalarda İngiltere’deki üniversitelerle de ikili işbirlikleri yapmak isteriz” diye konuştu.