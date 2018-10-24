İngilizceyi eğlenerek öğreniyorlar

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Gazi İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, hafta sonları okul tarafından hazırlanan proje kapsamında İngilizce dersini hazırlanan materyaller üzerinde eğlenerek öğreniyorlar. 'Eğlenceli İngilizce' sınıfı içerisinde kağıt kalem kullanılmazken, öğrenciler tatillerinden vazgeçerek eğlenceli yabancı dil dersine katılıyor.

Gazi İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin İngilizce derslerindeki başarılarını arttırmak için 'eğlenceli İngilizce' projesi başlattı. Manisa'da bir ilk olduğu belirtilen proje kapsamında öğrenciler, kağıt kalem kullanmadan, kendi aralarındaki sohbetlerini İngilizce konuşarak yapıyor ve şarkılar söylenerek ders eğlenceli hale getiriliyor. Bu proje sayesinde okulun İngilizce'de başarı oranının yüzde 5 seviyesinden yüzde 90'a çıktığı belirtildi. Öğrenciler hafta sonları olmak üzere, toplam 4 saat eğlenceli İngilizce dersi görüyor. Proje sorumlusu ve İngilizce öğretmeni Ayşegül Kavak, kolay öğretme ve anlama, somut kavramlarla öğretme yöntemiyle dersi daha anlamlı ve eğlenceli hale getirmek istediklerini ifade etti.

'BİR YILDA 700 KELİME ÖĞRENDİLER'

Öğretmen Kavak, öğrencilerin korktuğu İngilizce dersini şarkılar ve oyunlarla eğlenceli hale getirerek sevdirdiğini belirtti ve şöyle dedi:

"Daha önceki zamanlarda öğrencilerimizin İngilizce'den korktuğunu gördüm. Ancak biz İngilizce'yi bu etkinliğimiz ile çocuklara şarkı söyleyerek, oyunlar oynatarak, oyuncaklar yaparak eğlenceli şekilde öğretiyoruz. Yeni şarkı, yeni kelime öğreterek çocuklara İngilizce eğitiminin kolay olduğunu, korkulmaması gerektiğini gösteriyoruz. Öğrencilerimin dersine kendim girdiğim için sınıflardaki başarı oranı yüzde 5 iken çocuklar bu etkinliğe katılmasından sonraki başarı seviyesi yüzde 90'a çıktı. Hem başarı arttı hem çocukların ilgi ve alakaları yükseldi. İngilizce dersi kapsamında şarkılar söylüyoruz, her kelime için şarkı ürettik. Kartlardan oyunlar oynuyoruz. Dans ediyoruz. Spor yapıyoruz. Çocuklar farkında olmadan birçok kelimeyi ezberledi. Öğrencilerimize bir yıl içerisinde 700 kelime yükleyebildik. Bu 700 kelime özellikle 2'nci sınıf ve 1'inci sınıf öğrencileri için çok büyük bir başarı."

Eğlenceli İngilizce projesi sayesinde öğrencilerin dersi daha çok sevdiğini ifade eden Gazi İlkokulu Müdürü Süleyman Duracak, "İngilizce öğretimindeki projemiz ile öğrencilerimizin okula gelişlerindeki neşe, sevgi daha da arttı. Çalışmalarımız hafta sonu olmasına rağmen öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerini bırakıp, buradaki eğitime geliyor" dedi.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrencilerden 9 yaşındaki Ömer Faruk Kayahan, "Akıllı tahtadan İngilizce bulmaca çözüyoruz. Kağıtlarla oyun oynuyoruz. Dans ediyoruz. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Bir başka öğrenci Ecrin Erdül ise "Eğlenceli İngilizceyi çok seviyorum. Bu şekilde İngilizce öğrendiğim için çok mutluyum. Önceden İngilizce dersinden korkuyordum şimdi ise korkmuyorum" diye konuştu.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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