İngilizce kursunu bitiren yetişkinlere sertifikaları verildi

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde yetişkinler için açılan İngilizce kursunu bitirenlere sertifikaları verildi.

Ahmetbey Belde Evi'nde, geçtiğimiz Ekim ayında başlayan A1 seviye İngilizce kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sertifikaları Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş tarafından verildi. Belediye Başkanı Altıntaş, "Aynı kursiyerlerimiz ile bir üst seviye yabancı dil eğitimimiz devam ediyor.. Destekleri sebebiyle Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz İzzet Arslan’a teşekkürlerimizi sunuyorum. Çağımızın gerektirdiği, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerini alarak, çocuklarının derslerine, ödevlerine yardımcı olabilme kabiliyetine erişen, çocuklarının ve kendilerinin, çağın gerektirdiği donanımlara sahip olarak, daha iyi bir gelecek kurabilmelerini hedefleyen kursiyerlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Okulda verilen eğitimi, evde anneleri ile pekiştiren, ödevlerine anneleri destek veren çocukların daha başarılı olacağına eminiz. Bu nedenle çocuklarımız kadar annelerin eğitimine de önem veriyoruz, çünkü anne öğrenirse, çocuklarına da öğretir" dedi.