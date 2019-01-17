İnesmek’te 691 kursiyer sertifikasını aldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),() - BURSA'da İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İNESMEK) ara dönem sertifika töreninde 64 ayrı branşta eğitim gören 691 kursiyer sertifikasını aldı.

İnegöl Belediyesi’nin şehirde yaşayan bireylerin kişisel gelişimine katkı sunmak adına 2011 yılında hayata geçirdiği İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk dönemini tamamladı. 64 ayrı branşta 691 kursiyer, önceki akşam düzenlenen ara dönem sertifika töreninde sertifikalarını aldı.

64 BRANŞTA 47 USTA ÖĞRETİCİ İLE EĞİTİM

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2011 yılında hayata geçen İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının o dönemde 14 branşla hizmet verdiğini de hatırlatarak, “Bugün itibariyle 64 ayrı branşta artık hizmet verir duruma geldik. 47 tane de usta eğiticimizle de bu eğitimleri sürdürüyoruz. Ben zaman zaman bu kurslara ziyaretler yaparak bir memnuniyet veya memnuniyetsizlik var mı diye kursiyerlerimizle görüşüyorum. Gerçekten bu programın faydalı bir hale dönüşmesini istiyorum. Gördüğüm şudur ki; faydalı bir iş yaptığımızı kursiyerlerimiz bizlere ifade ediyorlar. Özellikle şuan içerisinde bulunduğumuz binaya geçtiğimizde, bu faaliyetler daha da bir anlam kazanmaya başladı. Yeter ki gelen fikirler, açılması önerilen kurslar şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza, fayda oluştursun. Bugün burada 691 kursiyerimiz sertifika alacak. Her birini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İNESMEK kursiyerleri gruplar halinde sahneye davet edilerek protokol üyeleri tarafından sertifikaları takdim edildi.

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