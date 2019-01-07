İnegöl’ün Sulhiye Mahallesi'nin isminin Eski Mezit olarak değiştirilmesi için halk oylaması yapılacak

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesi 2019 yılı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban’ın başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk meclis toplantısında 20 gündem 1 ilave olmak üzere 21 madde oylanarak karara bağlandı. İnegöl’ün kırsal Sulhiye Mahallesi'nin isminin Eski Mezit olarak değiştirilmesi konusunda mahalle sakinlerinin talebi de görüşüldü.

BEREKETLİ FUARLAR

Toplantı öncesi konuşan Başkan Alper Taban, “İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde en güzel kararları almaya devam ederiz. Bu şehre hep birlikte hizmet etmeye çalıştık. Bu ay İMOB fuarı da var. Fuarlar şehrimiz için önemli. Şehrimizin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Mobilyacılarımıza bereketli fuarlar diliyoruz” dedi.

AFİŞ KİRLİLİĞİ

MHP’li üye Hakan Ergül’ün “Gelişi güzel afişe ve pankartlar asılarak çevre kirliliği oluşturulmaktadır, belediyenin uygun gördüğü yerlerin dışında afiş ve pankartların asılmamasını istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı talep, oylanarak meclis gündemine alındı.

ÇEVRENİN DAHA GÜZEL GÖRÜNMESİNİ SAĞLAMAK

Söz alan MHP üyesi Hakan Ergül, “İnegöl olarak çevreci bir belediye olduğumuzu söylüyoruz. Encümen kararı daha önce vardı. 14 nokta belirlenmişti. Bunları asanların tespiti mümkün olmuyor. Bu kararın uygulanması mümkün olmadığını görüyoruz. Kesin bir karar alınıp, yasaklanması gerekiyor. Katı kural şeklinde çevrenin daha güzel görünmesini sağlamamız lazım” dedi.

EN DOĞRU KARARI ALMAK

Başkan Taban ise, “Belli bir disiplin içerisinde yürütülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Farklı noktalara asılan afişlerin, üzerlerinde irtibat telefonları olduğunda tespit ettiğimizde gerekli cezai işlemi uyguluyoruz. Bu konuyu enine boyuna değerlendirip, en doğru kararı almak gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından konunun incelenmesi amacıyla Çevre ve Temizlik Komisyonu’na gönderilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

SULHİYE OYLAMAYA GİDİYOR

Gündemin 12. Maddesinde yer alan Sulhiye Mahallesi isminin mahalle sakinlerinin isteğiyle Eski Mezit isminin verilmesinin talep etmesi üzerine açıklama yapan Başkan Taban, “Başkan Alper Taban, vatandaşlardan talepler geldi. Bir karışıklığa sebep vermemek adına, vatandaşlarımızın fikrini almak daha doğru olur” dedi. Referandumun yerel seçimlerden sonra yapılacağı öğrenildi.

DENETİM KOMİSYONU

Yapılan seçimde Denetim komisyonuna AK Partili üyeler Berat Ertopuz, Hakkı Baydar, Sedat Öpçiner ve Ersen Nari ile MHP ve İYİ Parti adına Hasan Fehmi Sarı getirildi.

ÜNİVERSİTEYE DESTEK

Gündemin 14. Maddesinde yer alan İnegöl yerleşkesinin onarımı ile alakalı açıklama yapan Başkan Taban, “İnegöl üniversitesini istiyoruz ama şehrimizdeki mevcut üniversitenin gelişimi için de gerekli desteği sağlayacağız” dedi.

İnegöl Yerleşkesinin onarımı için gereken 65 bin lira desteğin sağlanması amacıyla Başkan Taban’a yetki verilmesi konusu oylanarak, oy birliği ile kabul edildi.