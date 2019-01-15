İnegöllü mobilyacılar ihracatta atağa geçti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar, 2018 yılında ihracat patlaması yaşattı. 2017 yılında 143 milyon 308 bin 778 dolarlık ihracat işlemi yapan İnegöl Gümrük Müdürlüğü, 2018 yılında 202 milyon 777 bin 448 dolar ihracat işlemi yaptı.

İnegöl Gümrük Müdürü Haşim Mıdık, İnegöl Gümrüğünde 2018 yılında 2017 yılına göre işlem hacmi ve ihracat rakamlarında 60 milyon dolarlık artış olduğunu belirterek, ihracatın artmasına destek sağlayan işadamlarına teşekkür eden Mıdık, “Gümrük Müdürlüğümüzde 2018 yılında 10 bin 762 adet ihracat beyannamesi işlemi yapıldı. Bin 71 TIR ilçemize ürün getirirken, 8 bin 390 TIR çoğunlukla mobilya yüklü olarak yurtdışına çıkış yaptı” diye konuştu. İhracat işlemleri istatistiklerini de açıklayan Mıdık, “2016 yılında müdürlüğümüzde 137 milyon dolar ihracat işlemi yapıldı. 2017 yılında 143 milyon 308 bin 778 dolar ihracat işlemi yapıldı. 2018 yılında bu rakam da büyük artış yaşandı ve 202 milyon 777 bin 448 dolarlık ihracat işlemi yapıldı. İhracat işlemlerinin yüzde 95’ini mobilya sektörü, yüzde 5’lik kısmını ise tekstil ve otobüs sektörü oluşturdu” ifadelerini kullandı.

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