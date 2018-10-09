İnegöl’den Gazzeli 1260 öğrenciye yardım

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - İNEGÖL İHH İnsani Yardım Derneği, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Gazze’de yaşayan 1260 öğrencinin kıyafet ve kırtasiye ihtiyacını karşıladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tattli, "Mavi Marmara Gemisi ile Filistin’i dünya gündemine sokmayı başaran İHH İnsani Yardım Vakfı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği olarak başlattığımız kampanya sonucunda; hayırseverlerin destekleriyle Gazzeli 1260 öğrenciye kıyafet, kırtasiye ve ayakkabı gönderiyoruz. İnegöllü hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı projeden 630 erkek, 630 kız öğrenci istifade etti. Öğrencilere okul üniformasının ve kırtasiyenin yanında ayakkabı yardımında da bulunduk" dedi.

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