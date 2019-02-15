İnegöl’de tasavvuf programına yoğun ilgi

İNEGÖL Belediyesi tarafından Bursa İl Müftülüğü ve İnegöl ilçe Müftülüğü ile birlikte düzenlenen 14 Şubat ‘Sevgililer Sevgilisi Peygamber Efendimizi anma ve tasavvuf' programı büyük bir beğeni ile izlendi.Kent Müzesi Konferans Salonunda kadınlara özel gerçekleştirilen programda İnegöl Belediyesi Kadın Tasavvuf Müziği Korosu İnegöllü bayanların karşısına çıktı. 14 Şubat’ta gerçekleştirilen konsere, Bursa İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezer, Belediye Başkan yardımcısı Gülhan Şahin, ilçe müftülüğü görevlileri katılım gösterirken, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Koro, seslendirdiği ilahilerle gönülleri mest etti.

2016 yılında kurulan İnegöl Belediyesi Kadınlar Tasavvuf Müziği Korosu, hem Bursa hem de İnegöl’de düzenlenen programlarda sahne alırken, seslendirdikleri ayet ve ilahilerle dinleyicileri mest ediyor. Son olarak 14 Şubat günü 'Sevgililer Sevgilisi Peygamber Efendimizi anma programı' kapsamında düzenlenen konserde İnegöl Belediyesi Kadınlar Tasavvuf Müziği Korosu, performansıyla beğeni topladı. İshakpaşa kuran kursu hocası Zehra Ustaoğlu’nun kuranı kerim tilaveti okuması ile başlayan programda Bursa il vaizelerinin şiir ve söyleşi gösteriminden sonra İnegöl Belediyesi Tasavvuf Kadınlar Müziği Korosunun Peygamber Efendimizi öven ilahi repertuarı icralarıyla program son buldu.

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