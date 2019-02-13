İnegöl’de, lösemili çocuklar için kan bağışı

İNEGÖL Belediyesi, ‘Öykü Arin’e ve tüm lösemili çocuklara umut ol’ sloganıyla Türkiye ve 12 ülkede başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına destek olmak adına kan bağış kampanyası düzenledi. Belediye önünde kurulan kan bağış tırında gün boyu hem belediye personeli hem de vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Löseminin nadir görülen türlerinden biri olan Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) hastalığına yakalanan ve Mart ayının ikinci haftasına kadar ilik nakli yapılması gereken Öykü Arin için Türkiye ve 12 ülkede başlatılan “Öykü Arin’e ve tüm lösemili çocuklara umut ol” kampanyasına İnegöl Belediyesi de duyarsız kalmadı. İnegöl Belediyesi, “Sevgin İliklerime İşlesin” temasıyla kan bağış kampanyası düzenledi. Bugün İnegöl Belediyesi önünde Kızılay işbirliği ile yapılan kan ve kök hücre bağışı kampanyası sabah başladı. Akşam 18.00’a kadar sürecek kan bağışına hem vatandaşların hem de belediye personelinin ilgisi yoğun oldu.

KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇ

Kan ve kök hücre bağışına Belediye Başkanı Alper Taban’da katıldı. Kan bağışı sonrası açıklama yapan Başkan Taban, “Bugün Belediye İnegöl Belediyesi olarak kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenliyoruz. Belediye binamızın önündeki alanda oluşturulan alandayız. Bizlerde geldik ve kan bağışında bulunduk. Bildiğiniz gibi kan belki ihtiyaç olduğunda biz bunu hissediyor olsak da aslında sürekli olarak kan bankalarında yeterli miktarda ihtiyaç olan kanın depolanması gerekiyor. Bizler de bu konudaki bilincin arttırılması adına tüm çalışanlarımız ve ilçe halkımızla Kızılay’a kan bağışında bulunmak istedik. Ben buradan Kızılay yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Biz belki bugün kan versek mi diye düşünüyoruz ama onlar bu çabayı her gün gösteriyorlar. Bu yönüyle onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

YENİ BAĞIŞ KAMPANYALARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Alınan kanlardan kök hücre bağışıyla beraber bu anlamda ihtiyacı olan hastalara da destek sağlandığını ifade eden Taban, “Şehrimizde de ülkemizde de mutlaka bu tarz ihtiyaçları olan hastalarımız olduğunu biliyoruz. Ve bu farkındalıkla hareket ederek onlara katkı ve destek vermek istiyoruz. Bu durumun aslında kan verenler açısında da fayları olduğunu ifade etmek lazım. Kan veren kişiler belki kendi kanlarında yapılan tetkiklerden sonra karşılarına çıkabilecek herhangi bir olumsuzlukla ilgili önlem alma şansını da yakalayabilirler. Vücutta da bir tazelenme olduğunu düşünürsek kan vermenin doğru ve önemli bir konu olduğunu hatırlatmak isterim. Tüm ilçe halkımızı ve çalışma arkadaşlarımı da kan verme tırımıza davet ediyorum. İnşallah bunun yaygınlaştırılması adına da yine Kızılay ile yeni projeleri hayata geçireceğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu. Öte yandan, kan bağış kampanyasına vatandaşların yanı sıra belediye personelinin ilgisi de yoğun oldu. İnegöl Belediyesi’nin tüm birimleri sırasıyla kan bağış tırına gelerek burada kan bağışında bulundu.

FOTOĞRAFLI