İnegöl’de 'hırsızlık' en çok işlenen suç

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2017 yılı faaliyet raporuna göre, en çok karşılaşılan 20 suç türü içinde ilk sırayı hırsızlık alıyor. Hırsızlık suçunun 12-18 yaş grubunda yoğun olması dikkat çekiyor.

108 sayfalık İnegöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı 2017 yılı faaliyet raporunda, 2017 yılında yapılan iş ve işlemler ile istatistik bilgiler yer alıyor. 2017 yılına ait faaliyet raporu, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan 168 numaralı ‘Adli ve İdari Yargı Faaliyet Raporları’ genelgesi uyarınca, İnegöl merkez ve bağlı İznik ile Yenişehir Adliyelerini kapsayacak şekilde Ulusal Yargı Ağı Bilişim sisteminde yer alan bilgilerin esas alınarak düzenlendiği ifade edildi. Açıklanan raporda, yıl içerisinde gelen dosya sayısının 11 bin 775, bir önceki yıldan devreden dosya sayısının 9 bin 937 ve karar sayısının 10 bin 529 olduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyalarının temizlenme oranlarının ise yüzde 89 olduğu belirtildi. Son 5 yıla göre soruşturma dosya sayıları ise;2013 yılı gelen dosya 10 bin 628, 2014 yılı gelen dosya 11 bin 846, 2015 yılı gelen dosya 11 bin 001, 2016 yılı gelen dosya 11 bin 769 ve 2017 yılı gelen dosya 11 bin 778 oldu.

İNEGÖL’DEKİ SUÇ TÜRLERİ VE YAŞ GRUPLARI

Raporda, İnegöl’deki suç türlerine ve yaş gruplarına göre şüpheli sayılarına yer verildi. Raporda yer alan bilgilere göre en çok karşılaşılan 20 suç türünde, 12-15 yaş arasında 390, 16-18 yaş arasında 799, 19 ve üstü yaş gruplarında 9 bin 694 şüpheli olduğu açıklandı. Suç türü ve yaş gruplarına göre şüpheli sayılarında 12-15 yaş grubunda basit yaralama ile hırsızlık ilk sırada yer alıyor. 16-18 yaş grubunda; basit yaralama, hakaret, mala zarar verme ve hırsızlık suçları en fazla işlenen suçlar olarak dikkat çekiyor. 19 ve üstü yaş gruplarında ise en fazla işlenen suçlar basit yaralama, hakaret, tehdit ve taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma.

244 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 673 şüpheliden 244'ü hakkında tutuklama kararı verilirken, adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen 438 şüpheliden de 278'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

AĞIR CEZA RAPORU

Ağır Ceza Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 326, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 169, karar sayısı 222, temizlenme oranı yüzde 68,10. 1. Asliye Ceza Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 448, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 370, karar sayısı 312, temizlenme oranı yüzde 69,64. 2. Asliye Ceza Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 628, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 516, karar sayısı 545, temizlenme oranı yüzde 86,78. 3. Asliye Ceza Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 586, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 352, karar sayısı 428, temizlenme oranı yüzde 73,04. 4. Asliye Ceza Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 420, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 437, karar sayısı 324, temizlenme oranı yüzde 77,14. 5. Asliye Ceza Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 647, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 404, karar sayısı 524, temizlenme oranı yüzde 81,45. Sulh Ceza Hâkimliğine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 3 bin 488, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 353, karar sayısı 3 bin 437, temizlenme oranı yüzde 90,78. İnfaz Hâkimliğine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 163, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 7, karar sayısı 164, temizlenme oranı yüzde 100. İcra Ceza Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı bin 791, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 629, karar sayısı bin 295, temizlenme oranı yüzde 72,31. 1. Asliye Hukuk Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 432, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 79, karar sayısı 297, temizlenme oranı yüzde 68. 2. Asliye Hukuk Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 218, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 481, karar sayısı 353, temizlenme oranı yüzde 161,92. 3. Asliye Hukuk Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 199, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 385, karar sayısı 275, temizlenme oranı yüzde 138. Sulh Hukuk Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı bin 810, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 358, karar sayısı bin 712, temizlenme oranı yüzde 94.

743 İCRA DOSYASI GÖRÜLDÜ

İcra Hukuk Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 743, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 354, karar sayısı 816, temizlenme oranı yüzde 109. İş Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı 549, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 996, karar sayısı 791, temizlenme oranı yüzde 144. Aile Mahkemesine yıl içerisinde gelen dosya sayısı bin 100, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 347, karar sayısı 949, temizlenme oranı yüzde 86.

ARABULUCULUK MERKEZİ AKTİF

Raporda sunuş yapan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, “Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulumu tamamlanan UYAP ile (SEGBİS) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, İnegöl merkez ve mülhakatımız olan İznik ile Yenişehir Adliyelerinin tüm birimlerinde kullanılıyor. Bu sistemler yargılamanın şeffaflığı ile yargılamanın daha hızlı ve daha az sürede bitirilmesinde aktif rol almaktadır. Yargıya intikal etmiş uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümüne ilişkin olarak ceza davalarında Uzlaştırma Bürosu aracılığıyla yargı yükü hafifletilmeye çalışılmakta olup, aktif bir şekilde kullanılmaktadır. İnegöl Arabuluculuk Merkezi 2017 yılında faaliyete geçirilmiş, ayrı bir yer tahsis edilerek yeteri kadar personel görevlendirilmiş ve görevli personeller Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından eğitimleri tamamlanmış olup, Arabuluculuk Merkezi aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca kurulması planlanan İnegöl Hukuk Mahkemeleri/Ceza Mahkemeleri/Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Büroları fiziki şartların elverişsiz olması ve personel yetersizliği nedeniyle henüz faaliyete geçirilememiştir. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen yardımcı yargı personellerin yerine henüz atama yapılamadığından birçok birimde personel ihtiyacı bulunmakta olup, yeteri kadar Zabıt Kâtibi alımı yapıldığında bu birimler de ivedilikle faaliyete geçirilecektir. Mahkemelerin ağır iş yükü, davaların uzun sürmesi, hak sahipleri için giderek artan maliyetler gibi faktörler nedeniyle mahkemelerin dışında da alternatif çözümlerle uyuşmazlıkların çözümlenmesine merkez ve mülhakat adliyelerimizde son derece önem verilmektedir” dedi.

İŞ YÜKÜNÜN HAFİFLETİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Adliyede görevli tüm personele, göreve başladıktan sonra belirlenen vizyon hedefi doğrultusunda, temel, hazırlayıcı ve staj eğitimleri verilerek, yargılamanın her aşamasında personelin daha verimli çalışmasına katkı sağlayacak yardımcı yargı personeli olarak hazırlanmalarının sağlandığını ifade eden Duran, “Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından oluşturulan Cezaevleri İzleme Kurulu aracılığıyla, İzleme Kurulunun Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu bulunanlar ile ilgili tespitleri ve cezaevi görevlilerinden aldıkları bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle, tutuklu ve hükümlülerin sorunları çözülmesi hususunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmakta. Cezaevi İzleme Kurulu tarafından verilen raporlar sonrasında Cezaevi Müdürlüklerince belirtilen eksiklikler tamamlanmak suretiyle, tutuklu ve hükümlülerin insan haklarına saygılı cezalarını tamamlamalarına yardımcı olunmaktadır. 2017 yılında bir önceki yıla göre hemen hemen tüm birimlerde çıkan iş yüzdesinde artış sağlanmıştır. Sürekli olarak artan iş sayıları ve personel sayılarına rağmen dosya sayılarında öngörülen sayılara ulaşılamamaktadır. Uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümü yerine, tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa son verilmesi yöntemlerinin etkin şekilde kullanılması halinde artan iş yükünün hafifletileceği öngörülmektedir. Ayrıca bilindiği üzere tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığa son vermeleri, toplumsal barışın korunması açısından tercih sebebi sayılmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözümü, aslında yargı sistemi ile rekabet içinde olmadığı gibi, amaç yargıyı ortadan kaldırmak da değildir” diye konuştu.