İnegöl’de doğalgaz çalışmaları sürüyor

İNEGÖL’de 2004 yılında ilk kez kullanılmaya başlanan doğalgaz, kırsal mahallelere de ulaşıyor. Geçtiğimiz yıl Kulaca, Deydinler, Edebey ve Çeltikçi mahallelerinde doğalgaz hizmetinin başlamasının ardından, İsaören Mahallesi de doğalgaza kavuştu. Pazartesi günü İsaören’de gaz yakma töreni düzenlendi.

2004 yılında İnegöl Belediyesi’nin iştirakçisi olarak kurulan İnegöl Gaz Dağıtım A.Ş., aradan geçen 15 yıllık sürede İnegöl’de çok ciddi doğalgaz çalışmalarına imza attı. İnegöl Belediyesi Eski Başkanı Hikmet Şahin döneminde doğalgazla buluşan İnegöl’de, öncelikle İnegöl merkez bu hizmete kavuştu. Daha sonra Alanyurt dahil olmak üzere Baykoca, Akhisar, Huzur ve Yeniceköy Mahalleleri doğalgaz hizmetinden faydalanmaya başladı. İnegöl’de merkez mahallelerde tüm vatandaşların doğalgazın konforu ile tanışmasının ardından rota kırsal mahallelere çevrildi. Bu anlayışla kırsal mahallelerden; Kulaca, Deydinler, Edebey ve Çeltikçi geçen yıllarda doğalgaz kullanımına başlamıştı. 2018 yılında hat yapımına başlanan İsaören-Hocaköy ve Şipali mahallelerinde ise hat yapım çalışmaları tamamlandı.

İLK ATEŞİ PROTOKOL YAKTI

Doğalgazın hizmete sunulduğu İsaören Mahallesinde, Pazartesi günü gaz yakma töreni düzenlendi. Mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıracak ve vatandaşlara konforlu bir yaşam sunacak doğalgazın ilk ateşini yakmak için düzenlenen törene; Kaymakam Şükrü Görücü, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri, meclis üyeleri, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

SERÜVENİMİZ HAYALLERİMİZİN ÖTESİNE ULAŞTI

Mahalle sakinlerinin de heyecanla beklediği doğalgaz için Pazartesi günü 17.00’DA mahalle meydanında düzenlenen gaz yakma töreninde, İNGAZ Genel Müdür Vekili Yavuz Seneman bir konuşma yaptı. Seneman; “Bugünlere gelmemizde büyük emeği olan eski Genel Müdürümüz Faruk Coşkun’a ve geçmiş dönemde bizlere yön veren idarecilerimize, çalışanlarımıza, Yönetim Kurulu Başkanımız Can Cengiz’e teşekkür ediyorum. 2004 yılında başlayan serüvenimiz hayallerimizin ötesine ulaştı. İnegöl merkezine planlanan şebekemiz Alanyurt, Yenişehir, Akhisar, Yeniceköy ve Cerrah’a ulaşmış şimdi de köylerimizin kullanımına sunulmuştur. Şimdiye dek Yenişehir ve İnegöl’de 900 bin metre doğalgaz hattı, 26 bin adet bina bağlantısı dizayn edilmiştir. 2018 yılında 84 milyon m3 gaz tüketilmiştir. 87 bin abone sayısına ulaşılmıştır” dedi.

ŞİPALİ, KARALAR VE HOCAKÖY’DE GERİ SAYIM BAŞLADI

İNGAZ’ın her yıl olduğu gibi 2018 yılında da ciddi yatırımlar yaptığını dile getiren Seneman, “2018 yılında yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Şipali, Karalar ve Hocaköy mahallelerimizin altyapısına da başladık. Kısa sürede oralara da gaz ulaştıracağız. 2019 yatırım planımız yaklaşık 10 milyon TL’lik bir yatırım olacak. Kısa sürede de bunları paylaşacağız” diye konuştu.

HEDEF, KIRSALDA DA DOĞALGAZI YAYMAK

Seneman’ın ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak davetlilere ve vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Taban, “Güzel bir haftanın başlangıcını yaptık. 15 aydır görevdeyiz. Tespitler yapmaya çalıştık. İnegöl’ün bir düzeni, planı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Biz kaldığımız yerden nasıl devam edebilir, daha neler ekleyebiliriz, şehrin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde nasıl giderebiliriz onu konuşuyoruz. Artık merkez mahallelerde doğalgaz var. Kullanım yüzde 65’lerde. Bunu kırsala da yaymalıyız diye düşündük. İNGAZ’ın değerli yöneticileri ile bunun planlamasını yaptık. İnşallah Allah nasip ederse yapmak istediğimiz öncelikle altyapı eksiklerimizi tamamlayacağız. Sonra da üst yapılarla ilgili birçok güzellikleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

VATANDAŞI İYİ ANLAMAK, DİNLEMEK LAZIM

Konuşmasında vatandaşı iyi anlamak ve dinlemek gerektiğine dikkat çeken Taban, şöyle devam etti: “Vatandaşı iyi anlamak lazım, iyi dinlemek lazım... 15 aydır da bunu yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşın beklentileri neler, bunları doğru anlayıp bunun üstüne kurgu yapmamız gerekiyor. Vatandaşımız artık bizlere çok kolay ulaşır hale geldi. 153 hattımızla artık herkes bile ulaşabiliyor. En geç 5 saniye içerisinde cevap veriyoruz telefonlara. Biz sizleri dinlemeye devam edeceğiz.”

DOĞALGAZI ŞEHRİN TAMAMINA ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ

“İsaören Mahallemizden bizlere iletilen konular var. İsaören meyvecilikte iyi bir mahalle. Biz tarım konusunda da ciddi adımlar atmak istiyoruz. Bunun detaylarına girmeyeceğim ama her mahallemizin sorunlarını çözme adına gayretimiz devam edecek. İsaören’e doğalgaz hayırlı olsun. Biz doğalgazı şehrin tamamına ulaştırma gayretinde olacağız. Bunda da örnek bir ilçe olmayı hedefliyoruz.”

EN GÜZEL YATIRIM İNSANA YATIRIM

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hazırlanan platformda İsaören Mahallesinde ilk gazı yakmak için meşaleleri eline aldı. Burada kısaca görüşlerini belirten Kaymakam Şükrü Görücü, en güzel yatırımın insana yatırım olduğunu ifade etti. Görücü, İNGAZ’ı köylerle doğalgazı buluşturduğu için tebrik ederek doğalgazın İsaören’e hayırlı olması dileklerini iletti. Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de 2004 yılında merhum Hikmet Şahin ile İnegöl’de ilk doğalgaz meşalesinin yandığını hatırlattı. Gürel, AK Parti’nin çevreci bir parti olduğunu ve çevre dostu doğalgaz ile tüm şehrin buluşmasını ümit ettiğini aktardı. Daha sonra gaz yakma töreni ilk ateşin yakılmasıyla gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri gaz yakma töreni sonrası İsaören Mahallesinde ilk doğalgazı bağlatan evlerinden birine konuk oldular.