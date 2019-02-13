İnegöl’de 3’üncü Kitap Günleri başlıyor

İNEGÖL Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği İnegöl Kitap Günleri için geri sayım başladı. 115 yayın evi ve yaklaşık 100 yazar ile 1 milyon kitabın İnegöllülerle buluşacağı 3. Kitap Günleri, 15 Şubat Cuma günü kapılarını açacak. 24 Şubat’a kadar açık kalacak fuarda hedef 75 bin ziyaretçi.

İnegöl Belediyesi, 3. Kitap Günlerine hazırlanıyor. 2 yıldır yapılan organizasyonla İnegöl’deki kitapseverleri binlerce kitapla buluşturan etkinlik için geri sayım başladı. MODEF Fuar alanında 115 yayın evi ve 100’a yakın yazarın ilçe halkıyla buluşacağı Kitap Günleri, 15 Şubat Cuma günü 10.00’da düzenlenecek törenle kapılarını açacak. 24 Şubat’a kadar açık kalacak fuarda, 1 milyon kitap yayınevlerinin uygun fiyatlarıyla İnegöllülere sunulacak.

3. Kitap Günleri fuarı öncesi bugün etkinliğin duyurusu ve detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Kahvaltılı toplantıya Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Şube Müdürleri, fuar organizasyonunu yapan Akıl Yayıncılık firmasının temsilcileri ile basın mensupları katıldı. Burada Kitap Günleri Fuarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Bugün sabah buluşmasında basın mensuplarımız ve konunun taraflarıyla bir araya gelerek 3. Kitap Günlerimizin değerlendirmesini ve duyurusunu gerçekleştirelim istedik. Geçmişte de 2 defa düzenlediğimiz ve Cuma günü 3’üncüsünün kapılarını açacağı Kitap Günlerimiz başlıyor. İnşallah burada detaylarını da sizlerle paylaşmış olacağız. Ancak tabi öncelikli olarak belediyeciliğin sadece altyapı ve üstyapı faaliyetlerinden ibaret olmadığını ifade etmek istiyorum. Bizler bu şehirde daha fazla üreten, daha fazla huzurlu, mutlu, hoşgörülü yaşayan ve yaşadığı şehre katkı koyan, emek veren insanların daha çok bilincinin, farkındalığının arttığı bir şehir haline dönüşmesini arzu ediyoruz. Belediyeler de bu çözümü üretmek anlamında yeni yeni alanlar açmaya çalışıyor. Biz de Kitap Günleri, kitap festivali, kitap şenliği gibi bir alan açtık kendimize ve 3’üncüsünü gerçekleştireceğiz” dedi.

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