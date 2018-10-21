İnegöl’de 200 polisle huzur uygulaması

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 200 polisin katılımıyla 'Huzur İnegöl' uygulaması gerçekleştirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İnegöl genelinde 'Huzur İnegöl' uygulaması gerçekleştirildi. Özel Harekat Polisinin desteği ve toplamda 200 polisin katılımıyla ilçenin önemli noktalarında gerçekleştirilen uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde çalışma yapıldı. Uygulama kapsamında bine yakın şahsın GBT sorgusu yapılırken, 200’e yakın araç arandı.
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