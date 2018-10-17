İnegöl mobilya şölenine hazır

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - MOBİLYANIN başkenti İnegöl’ün yurtdışına açılan kapısı olan 'MODEF EXPO 2018', 23 Ekim’de kapılarını açacak.

23-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'MODEF EXPO 2018' 'İnegöl 40. Uluslararası Mobilya Fuarı' için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ açıklama yaparak tüm inegöl’ü fuara davet etti. MODEF yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, MODEF EXPO 2018 için ilk günkü heyecanla ve ‘Bir fuardan fazlası’ sloganı ile hazırlandıklarını söyledi.

Fuarın toplam 27 bin 100 metrekare alanda düzenleneceği bilgisini veren Yavuz Uğurdağ, önceki fuarda 5 kıtadaki 82 ülkeden ziyaretçi ağırladıklarını, bu yılki hedeflerinin ise ziyaretçi gelecek ülke sayısını 90’a çıkartmak olduğunu söyledi. Yabancı ziyaretçi hedefine ulaşmak için MODEF Dış Ticaret Ekibi’nin Amerika, Afrika, Avrupa ve Uzakdoğu’da bütün yıl çalıştığı belirten Yavuz Uğurdağ, “Fuara yurt dışından davet ettiğimiz profesyonel mobilya alıcılarının uçak ve diğer ulaşım giderleri ile konaklamalarını karşıladık” dedi.

25 BİN HEDEFİ

Yavuz Uğurdağ, yurt içinden de yoğun ziyaretçi beklediklerini ve önceki fuarlarda 20 bin dolayında olan ziyaretçi sayısını bu fuarda 25 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Fuarın etkin şekilde tanıtılması amacıyla TV, radyo, gazete ve dergilerde tanıtım çalışması yapıldığını ayrıca fuar katılımcısı firmaların ve nakliye firmalarının desteği ile de yurt içindeki mobilya mağazalarına fuar biletlerini dağıttıklarını söyledi. Uğurdağ, son hafta da ise ulusal çapta yayın yapan haber kanallarında canlı yayınlara katılarak fuarı anlattıklarını ve bu programlarda Türkiye’deki mobilyacıları fuarımıza davet ettiklerini belirtti.

İHRACAT ODAKLI BİR FUAR OLACAK

Son aylarda TL’nin değer kaybetmesi nedeniyle, ham madde ve malzeme fiyatlarının ön görülenin çok üzerinde arttığını kaydeden Uğurdağ, buna ilave olarak iç piyasada da tüm sektörlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de bir daralma yaşandığını belirterek, MODEF EXPO’nun ihracata dönük fuar olarak sektöre doping etkisi yapmasını arzuladıklarını söyledi. Başarılı bir fuar gerçekleştirmek için MODEF Fuar şirketi olarak profesyonel bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyen Uğurdağ,“MODEF EXPO 2018 fuarımız ihracat odaklı bir fuar olacak. Hedefimiz İnegöl mobilya ihracatına ve ülkemizin toplam ihracatına katkı sağlamak. Fuar organizasyonumuz firmalarımızın daha çok ürün satmasını ve İnegöl mobilyamızı daha iyi tanıtmamızı sağlıyor. İnegöl, mobilya sektöründe ilkleri başarmış bir şehirdir ve bu ilkleri başardığı için mobilya üretim ve satış merkezi olmuştur.Katılımcı firmalarımız, bu yıl çok iddialı ürünler tasarlayıp ürettiler ve hazırladıkları birbirinden özel tasarımlarını fuarda sergileyecekler. Her biri çok özel olan yeni sezon ürünler, sağlamlıkları ve fiyat avantajları ile dikkatleri üzerine çekecek." İfadelerini kullandı.

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